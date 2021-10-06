台灣民眾黨插旗彰化，為備戰2022年縣市長、議員選舉，縣黨部積極籌組，6日舉辦黨部副主任、黨部幹部、地方志工等人才培育計畫。(吳建輝攝)

台灣民眾黨插旗彰化，為備戰2022年縣市長、議員選舉，縣黨部積極籌組，6日舉辦黨部副主任、黨部幹部、地方志工等人才培育計畫：而國民黨因付不出退休金，彰化縣黨部同日遭法院以1億2千萬法拍標出，加上這次黨主席選舉讓許多青年出走，民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，歡迎彰化所有「志同道合」的青年夥伴，一同深根地方，讓改變成真。

國民黨彰化縣黨部6日遭彰化地方法院執行拍賣，除西勢街192號黨部本身外，還有介壽新村宿舍等共五標，最終順利標出3標、2標流標，其中黨部大樓底標1億850萬元，由兩組人馬投標，最終由彰化在地建商「岑品建設」以1億2168萬得標，高出底標1318萬。

開標當天縣黨部也派員到場，主委張錦昆表示，標出去的金額是要還給退休人員的金錢，也不是給縣黨部運用，原以為會流標等二拍才會標出，沒想到第一標就出售，目前將報請中央黨部，未來縣黨部員工將何去何從，是否與其他地方黨部合併，將會再研議。

而民眾黨剛好也在6日舉行黨員招募活動，主委張雪如表示，彰化縣黨部即將成立，秉持「一個人走得快，一群人走得遠」，特別舉辦黨部副主任、黨部幹部、彰化地方志工等人才培育計畫，對於任何政黨的有為青年有意到民眾黨，都敞開雙手歡迎。

每到選舉彰化總被視為全國選情指標，長期藍大於綠的彰化，如今被黨產會與退休黨工雙面夾擊，面臨遭法拍命運，拍賣所得將一半歸給黨產會、一半給付黨工薪資與退休金，種種內憂外患，加上民眾黨來勢洶洶，未來是否牽動整個彰化藍營氣勢，仍要再觀察。