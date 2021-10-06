40歲陳小姐在洗澡時摸到左側乳房有腫塊，就醫確診為乳癌，經轉診到中國醫藥大學附設醫院接受全乳房切除並同時進行內視鏡矽膠義乳重建手術，術後約一個月，她也現身說法表示，自己很幸運，早期發現、早期治療，才有機會同時重建義乳，他也鼓勵病友「聽話、照做就對了。」

整形外科醫師黃宗君表示，考量該病人身材屬於中等體型，沒有過度肥胖、皮膚鬆弛或是極度下垂的乳房等問題，適合用內視鏡義乳隆乳重建手術，經過術前充分討論能夠達到的手術結果後，選定義乳大小，目前術後恢復良好，乳癌乳房因為得到自然的重建，讓病人治療前的憂鬱心情頓時得到緩解。

黃宗君指出，乳房全乳切除後，重建常見方式分為植入物（義乳）或是自體組織，其中義乳因為恢復期短，身體少一刀疤痕，愈來愈多人將義乳作為重建的選擇。近年來，臨床上觀察到病患術後發生併發症愈來愈低，術後滿意度愈來愈高，其中一個關鍵的原因，就是因為內視鏡手術技術的演進和進步。

但黃宗君也提醒，採內視鏡乳房重建，也必須依病人腫瘤期別狀況考量，一般而言早期發現、疾病嚴重度不高的患者必須要考量腫瘤切除後，生活品質，而疾病嚴重度較高，仍以救命治病為首要，陳小姐比較幸運是早期發現，也因而有機會接受內視鏡乳癌義乳重建手術。

他也說，重建的外觀依照不同患者會有消腫自然的恢復期，一般約1-3個月可恢復較自然的外觀，建議術前充分諮詢整形外科醫師討論細節，方能幫病患得到最適當的重建。