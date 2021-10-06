台中知名酒店金錢豹，拚轉型做自助式KTV，目前僅3樓向市府申請復業成功，7日晚間起開始營業，因為消費親民，許多民眾消息靈通，前幾日即開始打電話預訂包廂，酒店總經理周永欣說，包廂每小時從1000元起跳，特大包廂5000元，最多可容納29人，店內不提供酒類、飲食，一切按照中央防疫規定。

酒店總經理周永欣（左）說，照顧店內基層員工，讓他們先有工作，維持基本生計。（張妍溱攝）

周永欣指出，疫情約5個月未營業，為迎接開幕，金錢豹外觀近日請人來「重整門面」，疫情爆發，很多員工其實家境不好，老闆無息借款給員工，因政府的補助是不夠的，員工需要工作，負擔家計，不能一直借支度日。

金錢豹自助KTV自10月7日晚間6點起營業，3樓總共有31間包廂。（張妍溱攝）

周永欣說，這次開業轉型並沒想到要賺錢，只希望照顧店內基層員工，讓他們先有工作，維持基本生計，店內原近300多名員工，目前復業僅80人左右，若中央防疫逐步放寬，將再視情況做營業調整。

周永欣表示，金錢豹自助KTV自10月7日晚間6點起營業，每日營業到翌日清晨6點，周末則是提早營業，3樓總共有31間包廂，容留人數約280人，希望各界不要將八大業者汙名化；重點在實聯制、落實防疫，包廂清場半小時消毒，提供酒精棉擦拭麥克風，呼籲民眾遵守防疫。