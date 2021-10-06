南科考古館工作人員檢視嘉義市鐵路高架化工程挖掘到的先人骨骸。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

交通部鐵道局施工的嘉義市鐵路高架化工程，開挖出土5具先人骨骸，5具骨骸中其中一具僅有半身遺骸，目前由史前文化博物館南科考古館帶回3具骨骸暫行保存，其中1具為半身，另2具骨骸今日與嘉義市政府文化局、鐵道局北部工程處及考古發掘團隊現場評估，因骨質情形不佳，較不適合做後續研究，故決議由考古發掘團隊收存。

南科考古館表示，已帶回的3具骨骸進行清理及測量分析工作預計於8至10個月內完成，待取得由外部檢驗單位進行的碳定年、同位素分析等檢驗結果後，交還嘉義市政府指定保管單位。

南科考古館主任田詩涵表示，第一批出土的2具人骨遺骸，經考古發掘團隊初步研判為一男一女，目前已暫存於南科考古館控溼防潮箱內，進行控溼控溫，後續將進行清理整飭工作。

鐵道局委託考古團隊表示，這是嘉義市第一次挖掘出史前人類骨骸，考古團隊從該區域周邊文化層推論，年代約為2500年前新石器時代晚期；田詩涵表示，人骨遺骸的確切年代，需待整飭完成送檢驗單位進行碳定年後才能確定。

田詩涵說，骨骸樣本送檢驗單位前，考古館專業人員會先整飭、拼合骨骼、接下來會做分析工作，包含測量骨頭長度、頭圍寬度、牙齒寬度、骨盆腔大小等，可先推估出骨骸的身高、性別，再取樣本送檢驗單位測定年代。至於能否進行古代DNA檢測，需待確認骨質保存狀況評估。

南科考古館此次受鐵道局委託進行骨骸整飭工作，已帶回的3具骨預計8至10個月內完成整飭及分析工作，後續定年、同位素檢驗，將配合檢測單位時程調整，目前受疫情影響，部分單位的工作人員採輪班制，可能影響整體作業時程，所有工作完成後，考古館將以無酸保存盒方式，將骨骸及分析研究資料交還嘉義市政府。