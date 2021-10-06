梁舒涵（右二）重磅回歸，閨密鄭亞（左起）、楊雅筑、王上菲熱鬧歡迎。（TVBS提供）

暌違1年3個月的梁舒涵，回歸TVBS新一季《女力報到-愛的故事》，「17連」熱血同袍楊雅筑、鄭亞、王上菲，6日特別帶上蒸煮魚（諧音曾子余）熱烈迎接回歸。梁舒涵表示：「開拍前很緊張甚至失眠、腸胃不適，擔心角色要一段時間適應，結果進組第一天見到大家無限興奮，一進化妝間所有感覺就回來了，瞬間就融入。」 她也默認回歸有小加薪，「都是回老娘家，就是老朋友了，是合理範圍內達成共識。畢竟我也5個月沒收入」。

梁舒涵（右二）重磅回歸，閨密鄭亞（左起）、楊雅筑、王上菲帶「蒸煮魚」熱鬧歡迎。（TVBS提供）

梁舒涵近期明顯變瘦，透露是因為防疫期間愛上爬山、野營，瘦了10公斤，但除了多認識山友，完全沒有機會多認識異性朋友，「被見到的都是最狼狽的一面，全身黑又素顏的極慘狀況，野營還不能洗澡呢」，所以至今仍是單身，「劇組有希望我可以再增胖一些」。害得楊雅筑在旁笑回：「好羨慕休息再回來，都可以變瘦。」被虧應該先休息再回歸才能「加薪」。

梁舒涵重磅回歸。（TVBS提供）

梁舒涵表示，此次回歸也擔心變其他演員負擔，原來是劇中只要是她夢到的角色就得變裝，像是過去游小白變月老，這次苦主將是鯰魚哥，梁舒涵開起玩笑許願，希望下個夢到楊雅筑，令她很害怕表示：「可以不要嗎，我想認真在辦公室上班。」

新一季《女力報到-愛的故事》除了梁舒涵之外，戲中老公曾子余也會一起回歸，曾子余恰巧錄製《食尚玩家》不能前來，貼心的閨密群知道梁舒涵愛吃，特別準備「蒸煮魚(曾子余諧音)」意指戲中老公陪伴回歸。梁舒涵大力吐槽：「我太想念了，一定會把他吃掉！」時隔1年多回到《女力》劇組，梁舒涵表示在大家努力對抗疫情時，能夠回到戲劇帶給大家歡樂，應該是被賦予使命。