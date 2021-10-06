嘉義市長黃敏惠到場力挺眾女孩，鼓勵大家勇敢追夢、快樂做自己。（呂妍庭攝）

今市府在嘉義之心城市願景館，舉辦「110年度女孩日培力營」成果發表會。（呂妍庭攝）

為響應「台灣女孩日」，嘉義市政府舉辦女孩日培力系列課程營隊，透過表演工作坊、舞蹈、綠色藝術環境探索等營隊，輔導參與國高中女孩創造、辦展，鼓勵女孩做自己。

今市府在嘉義之心城市願景館，舉辦「110年度女孩日培力營」成果發表會，嘉義市長黃敏惠到場力挺眾女孩，鼓勵大家勇敢追夢、快樂做自己，認為無論女孩或男孩皆應平等對待，互相尊重與包容，促使台灣社會更加進步和諧。

市府社會處表示，嘉義市自2014年起持續推動「性別平權」相關活動，前兩年女孩日活動，以影像紀錄培力為主，今年暑假期間除兼顧做好防疫工作外，也開設4大主題營隊，包含性別表演工作坊、撕掉性別標籤，我們「舞」所畏！、STEM打造永續的綠色藝術環境與探索、環境與藝術兼顧的城市價值「循環議題創作」等，吸引102位，年齡層為12至18歲的青少女報名參加。

參與營隊的成員呂芸鎵分享，她原本認為女生應該要皮膚白皙，但看到老師都曬得黑黑的，改變了想法，覺得亞麻色的皮膚才是最健康，別在乎他人美的標準，而是要相信自己；陳昱綺則說，自己先參加「我們與海」活動，獲得許多知識也交到不少朋友，後來又報名「森林系女孩」，希望市府日後持續辦理類似活動。