立委陳柏惟罷免案將在10月23日投票，6日卻被資深媒體人黃揚明踢爆，10年前曾撞傷人後肇事逃逸。對此，國民黨台南市議員謝龍介同日建議陳柏惟若想要「自救」，就應和他合作，公開和蔡政府叫板表態「反對進口萊豬」，謝龍介強調，只有如此，台中鄉親才有可能再給他一次機會，大家也都會知道陳柏惟真的有在反省。聽完謝龍介一番建言，郭正亮笑稱，「如果陳柏惟真這樣喊，民進黨就要改成支持罷免了」。

謝龍介6日上《中天》政論節目「正常發揮」，他表示，陳柏惟能在2020年選上立委，是因為年輕人返鄉回流投票，帶走了一些年長票，而過去這一年多以來，民進黨開放萊豬，這個議題對陳柏惟是最具傷害的，因為最Care下一代健康的正是這些婆婆媽媽，而這些家庭主婦在市場碰到的豬肉攤商，包括賣豬肉、包子、貢丸、水餃的整個豬肉產業鏈其實都有受到影響，而這些主婦也最討厭影響市場供應的人。

前民進黨立委郭正亮，6日上中天節目談政治時事話題。(圖/翻攝自中天新聞)

謝龍介還說，其實，他最近去台中，也有觀察到年輕人也開始對陳柏惟反感，主因是因為年輕人去年投給他，把家鄉的長輩各種生活上會碰到的問題讓陳柏惟去解決，結果這些長輩聽聞陳柏惟所作所為，向家中年輕人反應後，年輕人才知道陳柏惟並沒有跟長輩們站在一起，反而是站在對立面。謝龍介認為，政府可以有苦衷，但民選民代應該是要站在選民這邊，而不是站在選民對面。

【正常發揮PiMW】陳柏惟"把人撞到顱內出血"還落跑 法官怒批"肇事逃逸 犯罪非輕" 不認挺毒! 竟稱是"選民陳情" 鄉民預告…更多 "3Q黑料"等著爆@正常發揮 20211006完整版

謝龍介強調，「陳柏惟現在跟誰合作都沒有用，只有跟我合作才有救」，話一說完，全場來賓大笑，主持人王又正追問原因，謝龍介說，自己不是要救他，是要救下一代的健康，如果能救，何樂而不為？他建議，只要陳柏惟在這2天公開提案，公開出面反對蔡政府進口含萊克多巴胺的豬肉，並主張是為了下一代的健康，那他相信，只要公開叫板後，大家都會相信陳柏惟真的有在反省，這是他唯一的機會，只有如此台中的鄉親才有可能再給他一次機會。

謝龍介續指，反萊豬現在共識很高，如果陳柏惟在這個議題不盡快修正，那他10月23日就等著看。謝龍介還說，如果陳柏惟願意正面面對這個問題，那他甘拜下風。

郭正亮聽完謝龍介一番話直呼，「如果陳柏惟真這樣喊，民進黨就要改成支持罷免了」。謝龍介說，自己只是給良心建議，因為藍營基本上還是人性為善。