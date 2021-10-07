考量疫情趨於穩定，為兼顧防疫與民眾的生活品質，北市府7日宣布，再放寬動物園、天文館及兒童新樂園管制措施，全面取消預約制，改以容留人數上限管制。

北市教育局指出，動物園、天文館、兒童新樂園皆於本周六起取消入園預約制，改以容留人數上限管制，天文館每日容留上限為1200人，兒童新樂園為4800人，動物園為10000人。

教育局説，兒童新樂園開放室內兒童劇場「如果劇場」假日營運，劇場內採梅花座，幼兒與同行家人得視需要調整併座，禁止飲食、每場次消毒，演員需有疫苗接種紀錄逾14日或有7日內檢測陰性紀錄，取消與觀眾互動，亦開放美食街營運及沙坑遊戲場。

天文館部分，教育局表示，開放展示場兒童區與觀測室，並進行現場滾動式調整，同時開放場地租借，並自10月9日起恢復週六夜間開放。

教育局也說，動物園熱帶雨林室內館因考量國外有靈長類動物染疫案例，暫不開放，其餘室內管區皆全面開放，嚴格進行人流管制及定時清消，另開放已施打第一劑疫苗之學生參與公共服務預約。

另外，教育局說，市立圖書館館內空間全面開放，館內容留人數至少1.5公尺／人，有固定座位者採梅花座或間隔座，無固定座位者保持1.5公尺距離。

教育局提醒，管制放寬是以嚴謹防疫為前提，請大家進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，主動積極配合場館各項防疫措施，共同嚴守社區防線。