立委陳柏惟。(圖/資料照)

網友留言。(取自批踢踢)

台灣基進立委陳柏惟遭爆10年前肇事逃逸，雖然出面說明，仍引發各界爭論。由於陳日前堅持台語質詢，導致國防部長邱國正當場不滿，更引起社會爭議，昨下午立刻有網友在《批踢踢》發問，「肇事逃逸」的台語要怎麼講？引發不少人熱烈討論，更有許多人都紛紛喊話「有請龍介仙(國民黨台南市議員謝龍介)」。

有網友好奇地在批踢踢發文詢問，「肇事逃逸」的台語要怎麼講？可以說「惹代誌煞落跑嗎？」此文一出，立刻引起大批網友留言討論，很多人都點名國民黨台南市議員謝龍介，「有請龍介仙」、「叫謝龍介出來教陳柏惟怎麼講這句台語」、「只有龍介會講吧」、「龍介出來開課囉」、「求龍介仙解答」。

還有網友搬出卡通人物兩津勘吉的經典台詞形容「肇事逃逸」台語，就是「閃啦閃啦！撞到不負責」、就兩津常講的「攏丟某負責」。

另外，也有網友質疑陳柏惟昨開記者會講話吞吞吐吐，怎麼不用台語講、有用台語嗆法官嗎？