台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，就在投票前約2個禮拜，陳柏惟遭控10年前曾肇事逃逸，對此陳坦言確有其事，並稱自己當時是疲勞駕駛。對此，有媒體舉辦網路民調，觀察陳柏惟肇事逃逸是否對罷免有所影響，結果顯示，有74%的受訪者認為此事會影響陳柏惟罷免結果。

對於陳柏惟肇事逃逸對罷免案影響，《ETtoday新聞網》今舉辦網路投票活動，截至今日下午3點為止，有2720人（74%）認為陳柏惟多年前肇逃事件會影響罷免案結果，認為不會為968人（26%）。至於如果有投票權，會不會對陳柏惟投下同意罷免？有2490位受訪者（67%）表示同意，選擇不同意為1228人（33%）。

若在沒爆出肇逃案的前提下，則有2438人（66%）表示會對陳柏惟投下同意罷免，不會則為1271人（34%）。

資深媒體人黃揚明昨（6日）在臉書指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲才俯首認罪，也因此案被檢方起訴、法院判刑。

陳柏惟昨受訪時承認確有此事，稱這不是抹黑，是事實，因為當時身兼2份工作，凌晨要從鹽埕區回鳳山住處，途中因疲勞駕駛而發生擦撞，警方也通知報案，此事他在偵查庭坦然面對，也尋求和解。