藝人許維恩有著亮麗的外型和魔鬼身材，去年成為娛樂公司CEO，而今年5月20日被藝人王家梁求婚成功，事業愛情兩得意的她也不忘造福粉絲，在深夜時PO出內衣外穿照片寫下「好久沒發福利照了」。

許維恩愛情事業得意的她，近期忙於YT經營，許久未發送深夜照給粉絲，今8日凌晨PO出她自己設計的衣服，並寫下「又到半夜的時刻了，好久沒發福利照了，默默自己欣賞自己設計的衣服，真變態，就是睡不著啊，但明天還得工作，老娘的日常生活。」只見許維恩穿著學院風的外套及裙子，而外套內僅穿內衣式的小可愛，讓她的C級雪球及馬甲線全放送給紛絲，好友吳心緹留言「有什麼是嫂子不能駕馭的衣服嗎！？」

而難得的福照，粉絲紛紛表示是「女神」，留言「女神姐姐妳真的好漂亮喔！」、「好辣呀！學生風」、「這麼美，不自戀才是不應該啊！」、「女王的風範氣勢」好好看喔、「美噠噠」。

許維恩表情失控大崩壞。（影片/許維恩的秘密Channel）

許維恩2020年成立「維恩原創」升格娛樂公司CEO，也在YT經營《許維恩的秘密Channel》，近期她把握夏天的尾巴挑戰滑水運動，這也讓女神除了展現好身材外，但最有畫面仍是許維恩醜態畢露表情猙獰，但嘗試幾次落水之後也終於成功。