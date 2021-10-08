大安區農會用心推廣在地芋頭，選用最優質特級芋頭切塊再真空包裝，大獲好評。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

大安區農會用心推廣在地芋頭，選用最優質特級芋頭切塊再真空包裝，大獲好評。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

大安區農會用心推廣在地芋頭，選用最優質特級芋頭切塊再真空包裝，大獲好評。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

粒粒芋頭都是金！台中大安區農會用心推廣在地芋頭，選用最優質的特級芋頭切塊再真空包裝，因方便消費者使用大獲好評，已接獲大量真空芋角預購訂單。農會總幹事蔡建宗表示，目前增加至採用10多位農民芋頭，好品質芋角獲信任與肯定，更增加農民收益。

台中市大安區農會8日上午在飛天豬生活館舉辦芋角說明會，農會退休祕書葉華山特地出席一起行銷農產品。

蔡建宗指出，以往民眾認為次級芋頭才會削成芋角販售，但大安農會用心推廣，選用最優質特級芋頭切塊再真空包裝，果然因方便使用，加上大安溪芋好口味的品質，立即受到消費者歡迎。

大安農會原先採用2、3位農民的芋頭，現在已增加為10多位，因農會全心輔導農民，打開真空芋角銷售通路，今年農會再度接獲大量真空芋角的預購訂單，此外，台中市農業局也大力幫助大安在地農民，補助芋農購買芋角真空包裝機經費，好品質的芋角得到民眾信任與肯定，同時增加農民收益。

大安農會指出，生長在大安的「檳榔心」芋頭口感綿密鬆軟，香氣濃郁誘人，農會大力輔導芋頭產銷班且生產履歷種植面積達10餘公頃，在大安約有50位芋農及15位青農生產芋頭；為了將品質優異、安全、健康、好口味的大安芋頭推廣至更多地方，農會建立「大安溪芋」標章品牌行銷通路，並推出子母包裝運銷至各果菜市場，有產銷履歷認證的芋頭以超市通路為主，且不計成本，認購芋農整片農田的芋頭製作成真空芋角，進而提高在地芋頭農友的栽培所得。

大安農會表示，大安農會每年芋頭產季9月至翌年2月，限量推出已削皮切塊的芋角，讓民眾做甜食、鹹食芋頭料理都好方便，這份來自大地的贈禮，也可選用禮盒包裝，是送禮自用最佳選擇。真空芋角採預購方式，訂購資訊請洽：04-26712229分機42，薛小姐。