台北市6處公園試辦「盪鞦韆計時器」，3分鐘就要換人玩，引發外界熱議，北市副市長黃珊珊13日表示，因許多小朋友在解封後前往公園玩遊具，結果因排隊排太久而發生衝突，才會想出這項試辦計畫，且遊具本來就是公共產物，應讓每個小朋友有公平使用機會。

北市公園處選定大安森林、青年、南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區等6處遊戲場，在假日人多時試辦限時分享方案，輔導小朋友排隊，並按壓計時器3分鐘提醒，若試辦成效良好將擴大推行。此舉也受到外界關注，好奇點子從何而來？是否真能讓小朋友獲得排隊素養？

對此，黃珊珊今日在防疫記者會上指出，這是公園處自己在轄管公園先做試辦，試辦時間是9日到17日，為期2週。推動限時分享的主因是，解封後很多小朋友踴躍去玩遊具，但可能現場人很多、會排隊，排隊時如果太久就會造成現場爭執。

黃珊珊表示，目前是先用試辦方式，讓每個小朋友有公平使用機會，試辦結束後也會看他的成效，重點還是在於，市府希望讓大家知道，遊具畢竟是公共產物，希望大家都能公平使用，在現場的家長也比較不會有壓力。