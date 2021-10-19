北市府9日在大安森林公園、青年公園、南港公園、前港公園、碧湖公園、花博公園美術園區試辦盪鞦韆限時3分鐘，但北市議員黃郁芬19日爆料，試辦迄今僅10天，就有半數的計時器壞掉，甚至可自改時間，到底要這個政策幹嘛？

黃郁芬指出，她昨天到場一看，發現鞦韆旁只剩下空空的鐵盒、裡面的計時器卻不見了，是因計時器沒防水、這幾天淋雨下來已壞了，所以才請廠商先拆除修理，但計時器撐了幾天？從19日開始試辦到現在，也才不過10天而已。

黃郁芬說，何況前港公園也不是唯一案例，南港公園的計時器試辦第2天就壞了，圓山公園計時器也是試辦1周內就壞了，試辦到現在，好壞成效都還不明，就已有半數公園的計時器壞掉，若未來評估要擴大辦理，會不會又用沒多久就壞掉、用沒多久就要修？若一直壞掉，會不會久而久之民眾也不想用計時器了？那到底要這個政策幹嘛？

黃郁芬還說，鞦韆計時器不只有損壞率高的問題，現場也有孩子說，把手伸進鐵盒裡喬一下角度，就可自己調整時間，就有人把時間直接從3分鐘調成1小時，而鐵盒的設計，邊角也很銳利，如果孩子在周圍跑跳、不注意而去撞到，反而更加危險。

她說，再者計時器設置的高度，只要矮一點的小朋友就沒辦法按到、不能自己使用，反而失去了公園處原先宣稱「要讓孩子學習」的美意，現場也有媽媽說，若計時器可設在小孩子可自己按的高度，不是更有教育意義嗎？