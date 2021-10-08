一位小貨車駕駛，因水箱水缺水，日前拿著寫著「水」的大紙牌，站在台74線霧峰匝道口前求助來往車輛，正好碰上返隊中的中市警局霧峰分局交通分隊警員陳佑雪，陳員除交代在100公尺後放置警示物後，立即下匝道幫提水，又再繞了一大圈，回到原點，順利幫民眾解決缺水危機，讓民眾感激萬分。

霧峰分局交通分隊警員陳佑雪，日前處理一件車禍勤務後，沿台74線返隊，在37.6公里霧峰匝道口前，發現一輛小貨車拋錨停在路旁，1男子手中拿著紙牌，站於車後，員警漸漸接近，才看清紙牌上寫著「水」，了解後發現原來是男子貨車水箱水用罄，導致引擎過熱停於路肩無法發動，且其後方無警告標誌，僅放置雜物堆，相當危險。

該駕駛表示，已請女兒提一桶水箱水上來，只是不知何時會到，陳員考量該處近74線險與國道3號匯流處，車速快、車流又大，相當危險，提醒駕駛需於後方100至300公尺處擺放警示物，以提醒後方用路人，前方有事故車。

員警請駕駛注意自身安全後，隨即迅速從國道3號霧峰交流道下到交流道旁的一加油站取水，又再繞上了74線往北，迴轉德芳南路匝道再上74線，趕往原位置送水，貨車駕駛見員警不遲辛勞，來來回回繞了1大圈，近30公里，再次回到現場遞水救援，心中相當感動，再三感謝警方熱心使力幫忙。

霧峰分局長李建興表示，駕駛途中車輛若遇故障，應保持冷靜，並儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，擺放同時亦須注意自身安全，並通知道路救援或撥打110請警方協助交通疏導，而民眾亦應於出門前先行檢查車輛五油(變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向機油、汽油)、三水(水箱水、電瓶水、雨刷水)、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。