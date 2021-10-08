王思佳（右起）與森田、ㄚ頭今一起出席電商活動。（羅永銘攝）

39歲女星王思佳嫁給華裔美籍老公Joe近5年，8月產下女兒「小王美」後，迅速恢復身材，她今（8日）與詹子晴（ㄚ頭）、網紅森田出席電商活動，笑說因漲奶上圍由C升級至D罩杯，這也是當媽之後，第一次體會到大胸部的困擾，不但會流汗，還大到洗澡要翻起來清洗，下樓梯需用捧的，「我希望可以維持啦，畢竟是女明星的武器，能留著就留著。」

她自認體質還OK，雖然母乳量不算充裕，但算剛剛好，特別是喝了古早味杏仁茶後整個爆量，還開玩笑說要把自身母乳做成一系列產品，例如「王思佳母乳肥皂」等放在電商上販售。她因為現在努力賺奶粉錢，所以小孩交由保姆照顧，坦言出來工作會很想女兒，所以回家第一件事情就換衣服、洗手，即使女兒睡著了也要抱她。

被問到第2胎計畫，她大方回應，老公現在四處出差不在台灣，恐怕近期無法著落，但不希望兩個孩子年紀差太多，大概希望1、2年內懷孕，自嘲若真的有了，應該普天同慶，畢竟自己年紀也不小了。