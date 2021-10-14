網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，給人觀感不佳的印象，因此求職路四處碰壁，直到「直播天王」連千毅將他收到麾下，狀況才出現好轉，然而才不到幾天，鄧佳華就頻頻出現失控行為，讓連千毅忍無可忍，坦言自己讓專屬司機每天接送鄧佳華上班，吃穿也都是用他的，如今卻是這個局面讓他十分失望。

連千毅在直播中提到，鄧佳華最近一連串失控的舉動讓他非常失望，當初對方剛來的時候，身上只剩80幾塊錢，「佳華其實滿認真的。」且他也很照顧對方，只要是鄧佳華有上班的日子，他都會請號稱「桃園車神」的好友開車從中壢到台北送他上班。

連千毅表示：「讓他吃好的，讓他用好的，買新衣服給他，什麼都讓他無微不至」，就連鄧佳華家吃的美食都由他買單，只要鄧佳華在直播中認真跳舞，他都1千1千的給，然而鄧佳華卻未經他同意就去接其他YouTube的活動，讓他氣得撂下狠話，只要下令，沒人敢讓鄧佳華上直播台。

連千毅怒批：「如果他再不調整沒關係，直接封殺，直播界、任何的商演全部封殺，我讓他一天版面都沒有，我說到做到。」鄧佳華失控發文也讓經紀人心累，透露這3個月來她被操到肝指數飆高，只能吃藥控制，對於有人質疑她管不動鄧佳華，她也無奈地說：「唉如果我管的動就好了，姐姐心也很累…」。