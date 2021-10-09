北市警中山分局統計，今年1至8月中山橋共發生49件交通事故，其中機慢車發生件數高達35件，警方指出，橋上雖設有機慢車專用道，但騎士常因為搶快，未注意車前狀況、超速行駛，或不當變換車道、行向，成為兩大肇事主因。

警方表示，橋樑及高架道路設置的機慢車道專用道，多以實體分隔設置，如遇突發狀況無法變換車道閃避，呼籲騎士務必依限速行駛，隨時注意車前狀況，勿為搶快爭道任意變換行向、車道，或跨越雙白線衍生危險；騎乘自行車可多加利用牽引道保障安全。