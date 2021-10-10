國慶演說提「四個堅持」 蔡英文：是底線也是最大公約數

今天(10日)是國慶日，蔡英文總統上午發表國慶演說，提出「四個堅持」，並強調「這是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數」，引發各界關注與討論，此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對蔡英文的演說內容十分不以為然。

蔡英文在演說中提出了「四個堅持」，分別是：堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡英文表示，這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，我們有責任累積更多的共識，以團結的姿態，來面對未來的挑戰。我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。

蔡英文國慶演說的講稿內容也在PTT上引發網友熱烈討論，並引來一片噓聲，「根本滿滿的廢話」、「稿子太長。失敗」、「這根本萬用講稿」、「這篇很適合拿去餵給作文產生器，具體條列敘事下結論有那麼難嗎？」、「如果這是執政前兩年的稿子，我還真的會有點期待，不過現在執政剩兩年，還在講這些不著邊際的話，誰還能聽得下去？」、「四個堅持，先去整頓好國軍吧」、「台鐵改革、奧委會改革、司法改革進度到哪了」。

同時，對於蔡英文在演說中提到，疫苗到了，大家按照政府的安排，有秩序地接種，以及感謝其他國家向台灣捐贈疫苗，是「友情的疫苗」，是「善的循環」，有些網友則質疑，「為什麼疫苗那麼少？為什麼3+11？」、「疫苗呢？」、「還敢提疫苗」。

此外，也有支持蔡英文的網友在她的臉書上留言，「有小英總統，是台灣的福氣！辛苦您了！非常感恩！」、「小英總統的演說很精彩」、「謝謝小英總統帶領我們成為更好的國家，更好的台灣指日可待」、「有小英的台灣真好」。