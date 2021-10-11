【愛傳媒程富陽專欄】今年（110）中華民國的國慶「雙十節」，可說既是1911年武昌起義發動日，也是辛亥革命的110年紀念日。

這個由中華民族所推動的革命，不但讓統治華夏276年的滿清壽終正寢，也讓當時東亞第一個被普遍承認的共和國——「中華民國」孕育而生。

這個記述著中華逾百年憂患歲月與滄桑歷史，在兩岸的處境，竟也是面臨一番世紀風雲的驟變，不禁讓人既泛「人事有代謝，往來成古今」的觸感，也興有「羊公碑尚在，讀罷淚沾襟」的懷傷。這個曾經被大陸視為噤聲的節日，如今卻已被彼岸當成中華民族興替的日子；事實上，就在節慶的前一日（10月9日），中國共產黨黨主席習近平，特別假北京人民大會堂，親自主持一場盛烈的「辛亥革命110週年慶典」，以為歷史正言。

而從上個世紀50～90年代，這個節慶，本也是我中華民國全民張燈結綵，舉國歡騰的節日；政府不但在此日施放煙火，以揭我弘揚中華文化之美，更以國慶閱兵型式，以揚我國防力量及團結海外僑胞力量凝聚之偉。

但這一切都在1991年以後，由一群自視自由主義的台獨反對者，假藉政治民主化而廢除。

陳水扁2004年就職總統時，即在我建國「逢十」週年的國慶時，棄捨我傳統閱兵儀式，而於2007年舉行改名為「同慶操演」的國防展演方式呈現。

至於國民黨的馬英九於2008年當選總統後，雖在2011年的中華民國建國百年慶典，恢復閱兵以為慶祝；但2016年蔡英文就任總統，隨即於當年再行停辦傳統式閱兵，而謹以「國軍救災能量」議題的國防展演實施。

這些對中華民國國慶日的展現與情懷，在今日的台灣，之所以在政治上呈現如此「昨是今非」的選擇，自然有很深的政治與歷史背景因素；如目前處於在野的國民黨，對臺灣主權的認定，即係依據1943年12月1日，美中英領袖在埃及開羅共同發表的「開羅宣言」，其內容詳明日本於二戰戰後，需歸還自第一次世界大戰以來在太平洋區域所佔領的一切島嶼，比如滿洲、台灣及澎湖群島都應歸還給中華民國；且復於1945年7月26日由羅斯福、蔣中正及當年在英國甫於國會擊敗原首相邱吉爾的工黨領袖艾德禮等三人，共同正式簽署了《波茨坦公告》，與予確認。

根據已故史學家梁敬錞認為：「波茨坦宣言雖不及350字，卻使50年之日本遠東霸局為之一變。其中東北、台、澎歸還中國一語，尤使國民黨自興中會以還所領導之國民革命運動，克竟劃時代之成就。」這段話，實已述明台灣主權的歸屬，已是歷史鐵板釘釘的一件事，毋庸置疑。

然而，1950年的一場韓戰，讓當時的美國總統杜魯門，有了既不想把台灣交給中共，也不打算承認事實上已掌控台灣國民政府其擁有台灣主權的立場；這種意識也就影響到1951年9月，由美英主導的「舊金山合約」，對台灣問題做了如下的規定：「日本放棄對台灣及澎湖列島的一切權利根據與要求。」

這項條文有意迴避對台澎的領土歸屬做出明確規範，為日後爭論不休的「台灣地位未定論」提供了理論上的混亂源頭。

如此說來，原來早在70年前，美國就意圖造成台灣內部對台灣定位的未具共識，及企圖影響大陸「一個中國」原則所造成兩岸爭議的「前瞻」。

其實，已故的時報駐美資深記者林博文，在2009年其所撰著的《1949石破天驚的一年》一書中，就已清楚揭開今日台灣內部與兩岸必然肇生的政治困境原因，就是美國一手主導；只是執政的民進黨，整日沈浸於掠取權利的滋味，對國事政策的選擇，一昧只知跟著美國的旨意行事，又豈會重視此等歷史的真相揭露。

十月正是秋風起兮的日子，對兩岸而言，逾百年革命的「話語權」，到底花將被吹落誰家？似乎已愈趨明顯；如果台灣執政的民進黨，一再如此拒絕回顧歷史的警示，則縱然外表因為對岸的軍事日益威脅，而心不由衷的重拾那一面中華民國國旗，作為它抱擁政權的擋箭牌，則終究不免讓對兩岸問題的明白人，還是不由要從內心激起一分「聞道長安似弈棋，百年世事不勝悲。」的憂戚。

作者為退役上校

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