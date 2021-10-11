馬文君（右）走訪竹山，肯定年輕人返鄉發揮創意讓產業升級。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

立委馬文君（左），拜訪藝術家。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

馬文君希望年輕人返鄉，發揮創意讓產業升級加值。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投市與草屯鎮既有工商業，仍保有綠色農業與工藝資產，立委馬文君主張導入生活創意美學、延伸便捷交通，創造在地經濟；竹山鎮與鹿谷鄉是茶鄉，更有竹工藝產業，將鼓勵年輕人返鄉，發揮創意讓產值加倍。

馬文君表示，她一直在思考要給南投市、草屯鎮怎樣的未來與方向，才能喚醒城市的靈魂，而新形態的科技與便捷交通，正是地方發展的重要命脈；南投市旺來產業園區已開始建廠、草屯鎮手工藝產業園區正在開發中，就從復興藝術、創造在地經濟創意加值著手，讓南投市、草屯鎮未來無限可能。

鹿谷鄉群山環抱，凍頂烏龍茶聞名遐邇，還有溪頭風景區、竹海連天的孟宗竹林及廣植銀杏的茶園，充滿詩意，每逢假日，愛茶雅士紛紛探訪茶園，也是全台灣少有低度開發的美麗鄉鎮。

竹山鎮是「前山第一城」，竹筍料理及加工製品暢銷全國，竹工藝文化獨步全台，竹藝產業園區正在規畫中；還有杉林溪風景區及天梯園區，盛產優質茶葉，有「竹山茶更勝普洱」雅譽，太極峽谷懸岩絕壁，媲美花蓮太魯閣，民間流傳「呷蕃薯、配竹筍；喝好茶、看風景」，道盡竹山開城350餘年的風土民情。

馬文君指出，鹿谷鄉及竹山鎮可建立台灣茶、竹文化的獨有品牌定位，加強農特產品創意及優化，推動文創平台包裝農產品，協助行銷；其次是建構完善綠廊生態步道，推動低碳慢活路線，結合住宿、餐飲、美食、農村及觀光工廠，規畫深度旅遊行程，促進農村經濟活化轉型，打造魅力城鎮，提升鹿谷、竹山觀光競爭力。

馬文君希望年輕的新血能回歸家鄉，從事文化創意產業發展，以年輕人的創意思維，發展農業文創、宗教文創、觀光文創、節慶文創等，建立鹿谷、竹山定位的特殊性、市場性與區隔性，實現農業文創生活圈，讓在地經濟升級。