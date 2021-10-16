雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮成立「五年千歲文化中心」，永續傳承國家重要民俗。（張朝欣攝）

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮為永續傳承國家重要民俗，16日成立「五年千歲文化中心」，是台灣首座為保存國家重要民俗而成立的文化中心，同時舉辦為期2天的「雲林臻寶、聚焦五年」馬鳴山五年大科文化資產保存工作坊，研討五年千歲文化等雲林縣各種重要文化資產。

「五年千歲文化中心」開幕儀式由雲林縣長張麗善、馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹等人共同主持，文化中心的文化館與多媒體室也同時開放，作為介紹五年千歲文化，以及五年大科、元宵遶境吃飯擔2項民俗的場域。

張麗善表示，馬鳴山鎮安宮為五年千歲信仰中心，也是台灣少數具有2項民俗文化資產的廟宇，包含元宵上元祈安遶境吃飯擔，以及雲嘉平原500個自然聚落參與的五年大科，其中五年大科更被登錄為國家重要民俗。

縣文化觀光處處長陳璧君說，五年千歲文化橫跨雲林、嘉義、彰化、台南等縣市，為傳承與弘揚五年千歲文化，馬鳴山鎮安宮特別號召信眾、義工、研究紀錄者成立文化中心，未來將與文觀處共同合作，成為推廣雲林縣民俗文化的火車頭。

馬鳴山鎮安宮主委章金樹說明，文化中心結合學界與文史工作者，分工成立各小組，進行記錄、宣傳與維護保存工作，並逐步規畫設立文化館、多媒體室、展覽館、資料館等相關場館，作為永續推動與保存民俗的重要組織。

章金樹指出，馬鳴山鎮安宮除成立「五年千歲文化中心」，也長期進行五年千歲文化的研究與出版工作，包括2014年、2018年五年大科調查與記錄，以及各種文物普查，並且出版「受眷顧的土地」、「五年王來到阮庄頭」2系列書籍與紀錄片。