大同大學今年慶賀學校成立65周年，也迎來志生紀念館開館10周年，校有雙囍也特邀雙傑—水墨畫家蔡俊章與陶藝家卓柏成聯袂展出近年精選作品至31日。

前警政署副署長蔡俊章，人稱「警界儒將」，警務生涯中畫筆不輟，他是一手警政、一手繪畫，在警界及藝壇享有盛名。迄今逾55年的習墨生涯，畫作題材多元，山水、花鳥、田園、紫藤、瓜果到蝦蟹無不靈動，尤其畫蝦堪稱一絕，「蔡式墨蝦」享譽華人世界。

2015年退休後，蔡俊章有時間走訪兩岸及各國名山大川，所到之處皆留下一幅畫作以為紀念，像是灕江、桂林山水、張家界、福建土樓、武夷山大紅袍、雲南沅陽梯田、山東泰山、南韓昌慶宮、北韓白頭山；台灣的阿里山、慈湖、中正紀念堂、101大樓晨曦美景，都成為他筆下的題材。疫情期間，更完成一幅550公分長的《寶島長青圖》巨作。

近兩年由於疫情影響，蔡俊章婉謝諸多國外參展邀約，僅在國內辦展，並潛心作畫，去年逢人生70，他分別在國立國父紀念館、佛光山佛光緣美術館總館、雲林縣文化觀光處展覽館和國立中正紀念堂等舉辦過個展，並出版水墨畫選專集，展現70「隨心所欲」的自在，也在人生旅程與藝術創作上，寫下新的里程碑。今年，蔡俊章亦已在台東縣文化處、台中港區舉辦聯展、澎湖洪根深美術館舉辦個展，並將其畫作結合陶藝家卓伯成的陶藝創作，獲得眾多熱烈迴響。

卓柏成出身自鶯歌窯工家庭，師承林葆家，克服了拉陶與釉藥的傳統技術，是第一位將水晶釉結合流水釉與流金藝術推向國際的人，被稱為「水晶流釉之父」。近年來以特別的釉藥燒製花瓶更新創燒法，結合鈦流釉、天目釉、天目油滴、豹紋釉、志野釉、硫岩釉之特殊變化。