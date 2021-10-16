南投縣110年度志工大會師暨趣味競賽活動16日登場，來自全縣30個志工團隊300名志工精神抖擻的進場。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣110年度志工大會師暨趣味競賽活動16日登場，來自全縣30個志工團隊300名志工精神抖擻的進場。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣110年度志工大會師暨趣味競賽活動16日在南投縣會展中心熱鬧登場，來自全縣30個志工團隊300名志工到場參與，藉活動交流也分享經驗，並結合趣味競賽凝聚志工團隊向心力。

這項活動由南投縣府秘書長洪瑞智主持，立委許淑華、馬文君、縣議員曾振炎、賴燕雪、南投市長宋懷琳、集集鎮長陳紀衡、南投市民代表江秀春等人都到場為志工加油打氣。

開幕式後，隨即以每組6隊方式，進行「我有高球夢」、「拋投露面」等兩項趣味競賽，參賽志工個個卯足全力，發揮團隊精神，爭取佳績，過程緊張有趣。

洪瑞智說，志願服務法自民國90年1月公布施行迄今，歷經20年，在各單位努力，志工熱烈參與下，南投縣志工總數已近2萬餘人，分布在全縣各個單位、各個角落，默默地協助縣政、社區推展各項工作，不畏風雨，不辭辛勞，服務精神令人讚佩。

為嘉勉志工辛勞，縣府每年都會配合衛生福利部「祥和計畫」舉辦志工大會師暨趣味競賽活動，希望能藉此加強轄內志願服務團體之間的聯繫及情感交流，進而達到經驗分享的目的。活動也結合趣味競賽活動，藉此凝聚志工團隊向心力，增進志工彼此間之情誼。期許志工們能秉持「助人最樂、服務最榮」的理念，透過服務激發社會大眾認同心，喚起縣內更多民眾響應，踴躍投入志願服務行列，齊為促進社會祥和盡一份心力。

社會及勞動處指出，本次志工趣味競賽活動安排了「我有高球夢」、「拋投露面」等兩項趣味競賽項目每項趣味競賽取前六名、總錦標獎第一名及團體精神獎。競賽全程配合防疫，實施人數管控，分5個場次進行，每場次6隊方式分組進行。