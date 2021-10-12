亞特蘭大勇士、密爾瓦基釀酒人第3戰，勇士靠著代打的彼德生(Joc Pederson)一支3分炮，以3-0完封釀酒人，這是與第2戰一模一樣的比數。勇士在系列賽取得2勝1負聽牌，再贏1場就可連續第4年晉級國聯冠軍戰。

勇士第2局就打出一三壘有人、1出局的大好情勢，此時他們擊出一顆左外野飛球，原本應該是確定取分的高飛犧牲打，但是勇士做出錯誤跑壘判斷。一壘跑者杜瓦(Adam Duvall)沒必要衝向二壘，他還是衝了，結果釀酒人左外野手葉利奇(Christian Yelich)接殺之後直傳二壘，杜瓦遭觸殺出局，雙殺！

第5局下，勇士攻佔一二壘，不巧輪到投手打擊，所以換上彼德生代打。對方的球都投得很高，最後彼德生追著一顆四縫線出棒，把球轟個老遠，右外野手跑了幾步就停下來了，3分全壘打！這一擊很重，把釀酒人打得翻不過身，主場4萬名觀眾歡聲雷動。

派德生稱讚勇士的打線戰力均衡，任何人都有能力打出致命一擊，「這讓對方投手的壓力更大，他們只要犯下一個錯誤，我們9位打者都可能把球轟出牆外。」派德生是2020年道奇冠軍隊成員，後來被賣到小熊，今年季中小熊大拍賣時又被勇士買下。彼德生手中的球棒是前小熊隊友雷佐(Anthony Rizzo)的球棒。過去在1勝1負的時候，拿下第3戰的球隊有72%成功晉級下一輪。