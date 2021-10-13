籃網似乎鐵了心，今日正式下達最後通牒，如果厄文還是不願接種疫苗的話，新賽季就不能隨隊訓練和比賽。

依據紐約市政府的規定，厄文在未接種疫苗前是無法在主場比賽，籃網訓練場館被認定為私人場所，所以厄文是可以參加訓練的，但他至今不曾現身。對此籃網的忍耐已到達極限，在聲明中直言，除非厄文符合紐約市的防疫規定，否則他將無法隨隊訓練和比賽。

籃網的聲明中直接給了厄文最後通牒，如果厄文還是堅持不願接種疫苗的話，恐怕連想要在客場出賽也都不可能了，等同整季報廢。

籃網表示，我們尊重厄文的選擇，但目前來看他的選擇讓他無法成為球隊的完整隊員，我們不允許團隊內有任何成員以兼職的方式參與比賽，我們比須建立制度，並且忠實呈現正確的價值觀，以及我們追尋總冠軍目標。

籃網強調，為了實現這些目標與價值觀，球隊成員必須攜手努力，我們對於新賽季充滿著期盼和希望，我們要打造出一個讓布魯克林市民引以為傲的團隊。

ESPN薪資專家馬克斯先前指出，NBA聯盟和球員工會達成協議，未接種疫苗的球員如果因當地政府的防疫規定缺席主場比賽，每場比賽將扣除當季薪資1/91.6。以厄文的薪資為例，他每缺席一場比賽將損失38.1萬美元，但以籃網的最後通牒來看，厄文可能將整季拿不到薪水。