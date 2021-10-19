中央流行疫情指揮中心日前表示，國人在大陸接種過2劑國藥、科興疫苗者，返台後毋須再補接種。指揮中心發言人莊人祥則表示，中央不是認可國藥、科興這2支疫苗，只是依WHO規範才訂出此規則。此事引發大批網友留言討論，有網友直言，「自打臉打到好腫」；另有網友譏諷，「1450大崩潰，陳時中臉往那裡放」。

據《中國時報》今（19日）報導，中央流行疫情指揮中心10月初函文各地方衛生局，民眾在國外只要是接種獲世衛組織（WHO）核發緊急使用清單（EUL）的6款疫苗，包括國藥、科興、嬌生、莫德納、BNT、AZ等，返台後將毋須再追加接種，並可至各地方衛生局進行登錄，於疫苗接種小黃卡上載明接種紀錄，莊人祥為此表示，中央不是認可國藥、科興這2支疫苗，只是尊崇WHO規範才訂出此規則。

針對此事，大批網友在《中時新聞網》、《yahoo新聞》相關報導底下留言表示，「當初還嗆人家的疫苗，寧可台灣死那麽多人，也不要對岸疫苗，現在又承認加註記，請問來不及注射疫苗染疫死的人是活該嗎」、「認可大陸疫苗？塔綠班、1450出征吧」、「1450大崩潰，陳時中臉往那裡放」、「自打臉打到好腫」、「我不是跌倒、更不是認輸、我只是躺在地上休息一下」、「國際認證才是真理」。