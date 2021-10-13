自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華自從加入「直播天王」連千毅的團隊，終於結束坎坷的求職路，但他最近在臉書騷擾G奶「雪乳戰神」郭鬼鬼，又私下接網紅酷炫的YouTube合作，被連千毅懲罰冷凍一星期，如未改善恐面臨封殺風險。

連千毅昨（12日）晚間開直播痛罵鄧佳華：「大頭症，無藥可醫！」表示對方上月身上僅剩10幾塊，簽入連千毅的團隊後，除了安排經紀人布丁，還有專車接送鄧佳華從中壢到台北上班，盡可能滿足各式民生需求，沒想到他卻沒事先告知經紀人，私下跟酷炫合作拍片，令連千毅覺得不被尊重，下令對鄧佳華祭出懲罰：「從今天開始先冰一個禮拜，如果再不乖，合約簽3年嘛，封殺！我讓他一點版面都沒有，說到做到。」

連千毅隔空對鄧佳華喊話，希望他能好好冷靜這一個禮拜，珍惜得到的所有機會，今（13日）再發文警告酷炫：「你要找我的人，鄧佳華拍片，連招呼都不用來打一下！他現在簽在我公司3年，凡事照規矩來…了解嗎？」對此酷炫無奈還原事情來龍去脈，表示朋友的汽車頻道希望能拍新題材，酷炫隨口提出「實測載鄧加華甩尾，看可不可以把暴牙甩出去」，同時公開兩人的對話截圖，證實自己只是代為聯繫的人，而鄧佳華被問合作意願也一口氣答應。

酷炫跟著一起批評鄧佳華：「但…在經紀人都不知道的狀況下，藝人怎麼可以自己先答應，我也是不太明白啦…」，接著暗酸：「要教規矩也有先後順序…嗎？好像我自己公司沒簽藝人一樣，我聲明沒透過經紀人聯繫造成誤會，也是沒差。」最後，酷炫向連千毅道歉，允諾未來若有任何相關合作需求，都會從連千毅的公司聯絡。