美國最大的飛機製造商波音周二宣布，依據拜登總統對聯邦承包商發布的行政命令，公司將要求12.5萬名美國員工在12月8日之前接種疫苗。

波音表示，公司將要求其美國員工在12月8日前出示疫苗接種證明，或取得經核准、基於健康或宗教理由的豁免安排。

航太專業工程人員協會（SPEEA）表示，該工會組織將與雇主協商，以確保在實施過程中適當考慮成員的擔憂、健康問題，並遵守經協議後的合約規定。

波音在德州約有5,000多名員工，但其共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）周一發布了一項行政命令，禁止包括民間企業在內等任何實體強制要求接種新冠疫苖。

波音發言人對此表示，由於德州發布的這項行政命令，波音今日宣布的疫苗接種要求不會立即施行於當地據點，但如果拜登的行政命令涵蓋這些據點，我們認為這些據點也應該遵守疫苗接種要求。

美國主要航空公司已經宣布將遵守聯邦政府對其承包商下達的接種疫苖期限，包括美國航空、西南航空、捷藍航空和阿拉斯加航空，以及飛機零組件製造商Spirit AeroSystems都已經要求員工接種新疫苖。

白宮上個月宣布聯邦承包商的員工必須在12月8日前接種新冠疫苖，這項規定料將涵蓋數百萬名僱員。