台中市第12期疫苗，包括BNT、AZ與莫德納3種疫苗將開打，市長盧秀燕19日在市政會議表示，這是場艱困而挑戰的接種階段，高達50萬劑前所未見，AZ、BNT與莫德納同時開打，要特別謹慎不能出錯，注意錯開施打的地點和疫苗，以安全穩健方式實施，調度考慮醫護人員施打時的體力，不能累垮護人員。

盧秀燕表示，3種疫苗施打的時間，都在第12期，共計逾50劑，數量大種類多，前所未見，擴大數量到50萬劑，要求穩健安全，不能累垮護人員，調度要考慮所有醫護人員可以施打的體力和身心。

台中市長盧秀燕強調，以安全穩健方式實施，調度考慮醫護人員施打時的體力，不能累垮護人員。（盧金足攝）

「施打莫德納第2劑，65歲以上長輩約5萬人，不用預約」，盧秀燕說，65歲以長者到快打站接種，由民政系統里鄰長造冊通知，第2劑接種完，即台中市65歲以上長者2劑都完成，除少數不願打，快打站為65五歲以上長者施打工作完成。快打站制度不會撤除會保留，因應開設，配合疫苗接種，各地快打站加入預約。

衛生局長曾梓展表示，一個場域一種疫苗，避免紛亂出錯，醫院、診所和快打站，各分開接種，向中央請示後，符合資格者如果沒打到，會繼續幫符合資格的民眾施打。

盧秀燕強調，疫苗施打特別小心與注意錯開，因為安全穩健最重要，非常艱困之處是因施打的不但疫苗種類多，疫苗的施打量很大，台中市原本大概一周接種量是17萬劑，12期分兩階段，加起來大概會超過50萬劑。

曾梓展表示，第12期預約平台開放對象包括：第一階段(1)BNT疫苗第1劑：30歲以上民眾。(2)AZ疫苗第2劑：7／30前已接種第1劑之38歲以上民眾。(3)莫德納疫苗第2劑：7／16前已接種第1劑之55歲以上民眾。

第二階段(1)BNT疫苗第1劑：23歲以上民眾。(2)AZ疫苗第2劑：7／30前已接種第1劑之18歲以上民眾及7／31-8／6已接種第1劑之45歲以上民眾。(3)莫德納疫苗第2劑：7／16前已接種第1劑之18歲以上民眾。

中央訂定接種日期：分2階段；第一階段接種日期：10／22-10／27。第二階段接種日期：BNT第1劑：10／28-10／31。AZ及莫德納疫苗第2劑：10／28-11／3。