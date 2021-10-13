樂團魚丁糸近日發行首張新專輯《池堂怪談》，他們日前到Yahoo TV《茜問》作客，與主持人陳文茜聊音樂，也聊從蘇打綠到魚丁糸的心境轉變。與青峰認識將近20年的陳文茜，在節目中單刀直入問青峰最近的感情狀態，青峰甜蜜笑答：「我現在有妳就夠了。」可見兩人交情至深。

青峰表示，新專輯《池堂怪談》也是因為以「魚丁糸」為名發行後，才能呈現如此不同的音樂風格，專輯中不少歌曲是由兩位以上的團員共同創作，真實地傳達團員們的人生心境與體悟。陳文茜大讚，這幾年看著他們音樂越來越成熟，這次的曲風讓她有很不一樣的感受。

新專輯《池堂怪談》 的〈在世界的盡頭大聲地說我恨你〉這首歌被陳文茜形容有「許多哀嘆」，青峰反駁說：「我覺得很正能量欸，這是負負得正的釋能系歌曲。」還特別強調這也可以是首情歌，現場和團長阿福瞬間戲精上身，用舞台劇表演法浮誇朗誦整首歌詞。

陳文茜對〈Sorry 青春〉這首歌特別有感，節目中請青峰來一段清唱，兩人對於歌詞「偷偷 空空 悄悄 說說 散散 靜靜 冷冷 慢慢…」有了新解讀，陳文茜笑說歌詞很像去「上廁所」，青峰接著說像上了年紀男生在回想以前的歲月，覺得以前上廁所上得比較順暢，一番話讓現場笑聲不斷。