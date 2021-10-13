網路購物雖然方便快速，省去逛街的路程，但購買前最好參考評價或買家心得，以避免踩到雷。一位女網友近日網購一件白色背心，沒想到商品到貨卻和想像中完全不一樣，透光度根本接近透膚等級，「胸前黑影」實穿照曝光後引起網友熱議。

原PO試穿完新買的背心後驚呼，「如果沒穿內衣，是直接看得到奶頭的欸！」（摘自Dcard）

這為女網友在Dcard論壇上以「這衣服叫做不透光！？」指出，日前在網購平台上購買了一件白色的背心，官網還貼心附上商品透光度提供消費者參考。對照透光度來看，「1為透膚，5為不透光」，原PO所選的背心透光度為4，應該相當安全，但商品到貨後，卻讓原PO直接看傻。

原PO試穿完新買的背心後，只見布料薄到深色內衣的形狀全都顯現，透光度形同透明，她驚呼「這個不透光的程度是1了吧？ 如果沒穿內衣，是直接看得到奶頭的欸！」原PO坦言，每次買白色衣服都怕很透，難得看到賣家有整理出透光度，無奈收到貨後「真的是77777（氣）」。

抱怨文曝光後，吸引近8千名網友按讚討論，紛紛回應道，「超不ok，睜眼說瞎話」、「好瞎」、「永遠不要相信店家說的不透」、「4的透度是這樣的話，那1不就透明哈哈哈哈」、「也太透了吧，印象扣分」。網友建議，最好去實體店面先試穿再下單比較保險，或者可以改搭膚色內衣比較不會透光。