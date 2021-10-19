10月14日至17日，中俄海軍在俄羅斯彼得大帝灣附近舉行「海上聯合-2021」聯合軍事演習。根據俄羅斯國防部消息，演習已於17日結束。

18日，中俄10艘艦艇組成的編隊首次成編隊同時通過日本津輕海峽，在展示了中俄兩軍高度戰略互信的同時，也在日本網民中引發了不小震動。

日本自衛隊統合幕僚監部18日晚間通報，當天上午8時在北海道奧尻島西南的日本海發現正在向東航行的中俄海軍編隊。

編隊由10艘艦艇組成，中俄各5艘，其中中國海軍艦艇分別是055型「南昌」號導彈驅逐艦、052D型「昆明」號導彈驅逐艦、054A型「濱州」號、「柳州」號導彈護衛艦和「東平湖」號綜合補給艦。俄方艦艇分別為1155型大型反潛艦「潘捷列耶夫海軍上將」號、「特裡布茨海軍上將」號、1914.1型電子偵察船「克雷洛夫元帥」號、22350型護衛艦「響亮」號以及「俄聯邦英雄阿爾達爾·齊登扎波夫」號。

中俄編隊隨後於中午時分通過津輕海峽向北太平洋航行。日方稱，中俄海軍同時穿越津輕海峽尚屬首次。

津輕海峽位於日本本州島和北海道島之間，是聯繫日本海與北太平洋的重要航道。

日本法律規定領海為自領海基線起12海里內，本來根據這一規定，津輕海峽可以被全部劃為日本領海。但日方將津輕海峽等五個重要水道的領海定為3海里，因此海峽中間存在一條公海航道，可供各國自由通航。

有趣的是，多位日本前外務省官員此前證實，日方之所以留出公海航道，本來是為了方便美軍核動力艦艇自由出入。

中俄海軍此前雖然均有艦艇通過，但如此大規模、成編隊地浩浩蕩蕩「經過」在日本網民間引發了不小震動。在感歎於中俄兩軍展示高度互信的同時，也承認本次航行遵守了國際法，並不構成問題。

據海軍新聞發言人劉文勝海軍大校介紹，「海上聯合」系列演習是中俄雙邊框架內規模最大的海上演習。

演習於2012年首次舉辦，本次是中俄海軍舉行的第10次聯合演習。本次演習中，中方首次派出萬噸大驅南昌艦、反潛巡邏機等出國參加聯合軍事演習。俄方派出了包括新型導彈護衛艦在內的現役主戰艦艇。

最先在社交媒體上發出照片的日本網民，推文轉載近兩萬。（網路截圖）

海軍研究院研究員張軍社表示：「本次演習的時間、科目設置和參演裝備都體現了中俄雙方高度戰略互信，兩國海軍不斷加深相互瞭解將更好地維護地區安全穩定。」

本次聯演，中俄雙方進行防空、反潛、聯合機動、對海目標射擊等課目演習，重點就應召反潛與潛艇機動擺脫課題進行演練。「防空、反潛等演練課目，需要雙方相互開放艦艇等，這種演習只能在戰略互信程度比較高的兩軍之間進行。」張軍社說。

這次中俄海上聯演的課題是「維護海上戰略通道安全」。張軍社認為，這說明中俄兩國海軍演習的性質是防禦性的，主要目的是增強中俄兩國海軍共同應對海上安全威脅、維護地區和平穩定的能力。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※