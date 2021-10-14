保生大帝「學甲香」知名陣頭「蜈蚣閣」源於閩南

台灣許多宮廟在進香期常見的藝陣「蜈蚣閣」，風行於福建閩南地區，大陸早在2010年就列為非物質文化遺產，廈門市海滄區還特地建了蜈蚣閣文化傳習中心。

根據考證，「蜈蚣閣」這種藝陣，起源於閩南，再流傳到台灣。雲林西螺媽祖、北港朝天宮媽祖每年農曆3月慶典時，均可以見到。

台南學甲慈濟宮主祀保生大帝，每年附近鄉鎮在保生大帝壽誕時前往祝禱，稱為「學甲香」，而「學甲香」最有名的陣頭就是「蜈蚣閣」。

台南學甲慈濟宮每年上白礁大典，蜈蚣陣都是信徒支持朝拜的焦點。（取自慈濟宮官網）

廈門市非物質文化遺產保護中心專家組組長陳耕表示，蜈蚣閣在台灣傳播很廣，他曾到台南，那裡有一個保生大帝廟（學甲慈濟宮），展示過一百零八節的蜈蚣閣，「這成為兩岸共同語言，有一個共同的非遺項目來推動和傳承，可以稱為兩岸民心相通的文化平台。」

大陸文化部是在2010年，同時將「閩台送王船」「海滄蜈蚣閣」公告列為非物質文化遺產。在海滄區，除了清水祖師廟以外，青礁保生大帝進香期間，也會有「蜈蚣閣」出現。居民內板凳、竹架等物，搭成可以移動的小轎，再由8歲以下孩裡妝扮成各種古裝人物，坐在上面，被大人抬著移動，為神明慶生。

扮好神妝的小朋友，等待上場。（取自慈濟宮官網）

「蜈蚣閣」是傳遞忠孝節義精神，小朋友扮演的人物通常來自《隋唐演義》《五虎傳》《水滸傳》《羅通掃北》等等，基本以唐朝宋朝為背景的演義小說為主。

能夠登上蜈蚣閣扮演古代人物，據說可以獲得神明保佑，每年台南學甲慈宮保生大帝「上白礁」祭典，要上蜈蚣閣扮演的小朋友必須先報名，經過篩選與培訓才能上陣。一天下來非常累，家長通常會輪班跟在旁邊，隨時補充水份、幫忙擦汗。