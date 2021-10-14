台中市七旬楊姓老翁利用傍晚時間到台中公園走路運動，卻因身體不適連續仆街，頭部撞傷坐在路旁休息，公園派出所員警巡邏經過發現，立即上前關心，不料楊站起來又跌倒受傷，警方趕緊通知救護車，陪道醫院並連絡家屬前來照顧，家屬感謝警方的暖心協助。

公園派出所指出，員警在園區發現受傷的楊男，因他堅持不肯就醫，莊副所長就在旁邊陪他閒聊，確定他身體沒問題才繼續巡邏，未料才離開不久，一位熱心民眾就追上來向警方表示老翁又再度跌倒，員警立刻回頭尋找，最後在雙十路與自由路口發現他獨自坐在涼亭內休息。

警方並關心楊姓老翁，初步了解健康情形，楊對警方說，自身患有高血壓，早上出門前因家裡沒有溫開水，所以沒有吃藥就出門，誰知道出門之後走路一直覺得頭暈、雙腳無力，所以才會一直跌倒。

楊姓老翁估計當天跌倒5次，派出所副所長莊誌哲，霸氣、直接請救護車到場協助送醫，請老翁不用擔心檢查費用問題，他可先協助處理，待員警聯繫老翁的女兒到院照顧，莊誌哲才安心離去。

台中市警第二分局長陳家銘表示，警察是人民的保母，日常除了維護治安及交通工作，對於需要幫忙的民眾，也應該本著「同理心」多予關懷，讓民眾感受到警察的親切與專業形象。