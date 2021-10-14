高雄市鹽埕區城中城大樓火警，高雄市政府社會局至各醫療院所展開「一對一社工關懷服務」，對傷者及家屬提供相關協助並致送關懷慰問金每人1萬元，並同步啟動「緊急安置計畫」。

內政部長徐國勇及市長陳其邁上午前往大同醫院，探視傷患並致上慰問金，表達市政團隊將給予傷患及家屬最大的協助，讓他們沒有後顧之憂。

社會局目前與區公所及觀光局，共同協助受災戶民眾依親或緊急安置於雄旺旅館，在旅館安置期間三餐由社會局協助處理，區公所同步協助民眾申請高市災害救助金。

社會局表示，觀光局彙整首波可提供安置旅館計有雄旺237等7間旅館，共可提供房間約190間，其中2016年4月設立登記的雄旺237旅館，目前可提供17間供大樓住戶住用，1樓大廳供作前進指揮所，另外也提供2間給警消同仁免費盥洗。

社會局會同高市府所有團隊加快腳步處理當中，希望在最短時間內安撫受創者，並就居民安置與傷者、罹難者家屬慰問等相關善後事宜，全力提供必要的協助。