屏東榮民服務處說明榮民軍魂目前安葬現況與未來遷移事宜。(李明祺提供)

日前本報獨家報導屏東縣阿猴城慈善會協助內埔鄉第10公墓超過460位榮民遷葬計畫，屏東縣榮民服務處近日邀集相關單位舉辦座談會，允諾將起掘後的骨灰罈安置軍方靈骨塔，並定期祭拜，總計目前共募集超過百萬善款，估計仍有300萬元缺口，仍待各界善士響應。

阿猴城慈善會理事長李明祺表示，慈善會成立宗旨原是協助屏東縣轄內無名屍體善後，平均每年至少協助近600名清寒弱勢無力安葬及無名屍，走完人生最後一程。

李感性地說，當初獲悉內埔第10公墓榮民案，實際到現場看著一處處無人祭拜損壞、塌陷的墓座，皆是早年為台灣立下汗馬功勞的英雄，退役後國家重大建設也都看得到這些人的身影，於懸崖斷壁間，鑿山闢路、造橋，靠著一斧一鑿奮力與大自然拼搏，才有如今台灣美麗風景與便利生活。

這群被稱作「老芋仔」的人，多是經歷戰爭苦難，老死之前都是孤獨一生，他們葬在他鄉異土，我們這代人有義務讓英靈們有更好歸宿，才會決定一肩扛下公墓單身榮民墓座起掘安厝，但目前仍有龐大經費缺口，則盼各界善士協助挹注。