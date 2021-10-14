關西鎮新城圳南華段出現油汙和死魚。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鎮新城圳南華段14日出現死魚，魚屍漂浮在油汙的水面上，民眾質疑是現場附近的工廠釀禍，縣府環保局獲報派員到現場、工廠內雨水排水道及廠外3個地點採水檢驗，但PH值都正常。

由於新城圳下游是關西鎮自來水淨水場，圳水有油汙和死魚，引起當地民眾議論並向環保局舉報。被指控的工廠業者說，他們是廢水零排放的廠商，只有雨水和生活污水排水入圳，也配合環保局採水檢驗。

環保局人員採水樣的PH值都正常，但發現工廠業者抽取圳水的管線，所經護岸有可疑的油品，將追查周邊可能的汙染源。