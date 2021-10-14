周志恒主任表示，透過放射線儀器，可清楚呈現骨盆腔血管，讓醫師執行血管栓塞，幫助產後大出血的產婦及時止血。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

40歲的吳小姐懷孕第四胎，上月中旬夜間於婦產科診所自然產，產後持續大量出血，緊急轉院至苗栗市大千醫院。產婦到院時因出血不止，院方馬上啟動放射科血管栓塞團隊，為其進行動脈導管栓塞術，幫助產婦成功止血，也順利挽回寶貴的性命。

大千醫院婦產科主任周志恒表示，生產常有許多狀況發生，產後大出血即為其中1種，造成的原因包括，子宮收縮不良、胎盤滯留、產道裂傷、子宮破裂、凝血功能不良等，是產檢時無法預測的，若沒有及時處理，對產婦的生命是一大威脅。

周志恒指出，過去產後大出血的治療方式會先給予藥物及輸血，但若效果不佳，產婦可能面臨子宮摘除的情形，雖能及時保住性命，但日後則無法再生育。現行動脈導管栓塞術可透過放射線儀器，讓錯綜複雜的血管清楚呈現，醫師在手術時更容易治療，幫助產婦在短時間內大幅減少出血量。

周志恒說，大千醫院已於今年七月通過衛福部周產期網絡計畫，為苗栗縣的重點醫院，可協助診所提供高危險孕產婦醫療救治，以及建置緊急輸血機制，即時由大千提供血液，協助診所產婦輸血。除此之外，也針對在診所出生的早產或高危險新生兒提供醫療照護，在產婦生產前或生產後，由大千新生兒科醫師親自陪同，自診所接至醫院，給予新生兒即時的照護服務。期許透過周產期網絡計畫，能夠與婦產科診所共同守護苗栗縣孕產婦及新生兒的健康。