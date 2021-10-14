高雄火災已致46人遇難 國台辦、海協會表達哀悼慰問 18:482021/10/14 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄火災已致46人遇難，國台辦、海協會表達哀悼慰問。（大陸國台辦） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鹽埕區「城中城大樓」夜半惡火，至少造成46人死亡、41人受傷。事故發生後，大陸有關方面高度關切，大陸國務院台辦、海峽兩岸關係協會向此次事故罹難的民眾表達深切哀悼，向受傷民眾和相關人員家屬表達誠摯的慰問。 高雄城中城惡火死傷嚴重 蘇貞昌變更行程南下慰問傷患 鹽埕城中城惡火死傷慘重 PTT首PO爆料文警列重要證據 #海協會 #國台辦 #慰問 #深切哀悼 #城中城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城中城火災搜救已9小時 1消防員受傷送醫 12:302021/10/14 社會 鹽埕城中城火警最新傷亡名單 已確認8死32傷 10:152021/10/14 社會 城中城大火 蘇貞昌赴高醫慰問：請相關部會協助高市府善後 15:512021/10/14 政治 高雄城中城大火死傷慘 黃偉哲默哀指示台南強化消防安檢 17:052021/10/14 政治 城中城大火46死「悲劇注定發生」 他揭7樓以下泡在屎尿裡 17:052021/10/14 社會 追城中城大樓惡火真相 高雄地檢署組專案小組 16:542021/10/14 社會 高雄城中城大火傷亡慘重 賴清德：政府會釐清原因 16:572021/10/14 政治 高雄城中城大樓火災釀8死 行政院：蘇揆已指派徐國勇赴現場視察 10:512021/10/14 政治 高雄「城中城」大火已知8死 蔡英文指示相關部會全力協助 11:392021/10/14 政治 生死成謎 城中城屍體不斷運出 民眾找嘸失聯親人現場焦急 15:232021/10/14 社會 高雄城中城惡火46死 Wecare臉書一篇貼文引爆網怒火：連演都懶了 17:372021/10/14 生活 兩岸熱門新聞 神舟13號16日發射 王亞平將成大陸首位出艙女太空人 - 兩岸 美陸軍部長：中國是首要威脅 美要準備應對中俄對美國本土攻擊 - 兩岸 北京無統一時間表 不會主動武統 - 產業財經 - 旺報 大陸太空站建造階段規畫6次飛行 兩組太空人將在軌輪換 - 兩岸 馬雲現身香港 螞蟻出清媒體股份 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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