高雄市鹽埕區「城中城大樓」夜半惡火，至少造成46人死亡、41人受傷。事故發生後，大陸有關方面高度關切，大陸國務院台辦、海峽兩岸關係協會向此次事故罹難的民眾表達深切哀悼，向受傷民眾和相關人員家屬表達誠摯的慰問。