國民黨前立委謝國樑14日率先表態參選基隆市長，潛在對手有民進黨立委蔡適應、民眾黨立委邱臣遠、前國民黨基隆市黨部主委黃希賢。邱臣遠受訪表示，他第一時間對謝表達祝福與肯定，但也談及基隆長期被藍綠執政，現在政治氛圍的中間選民已擴大，漸漸撇除二代及家族政治！

邱臣遠今天在基隆出席華山基金會做愛心活動，他說，針對謝國梁宣布參選，他第一時間表達祝福，任何優秀人才服務基隆地方市民的發展，都予以肯定，他跟民眾黨在基隆深耕1年多、貼近民意，做了好多基隆議題的選民服務，很多市政都要解決，包括人口外移、觀光發展、交通、高低供水，他會繼續爭取更多民眾支持，相信只要努力會被看見。

邱臣遠說，基隆長期被藍綠輪流執政過，現在政治氛圍文化，中間選民不再是傳統藍綠兩黨的支持者，第三勢力崛起是趨勢，且擴大中，青年參政比率愈來愈高，漸漸撇除二代、家族政治，民眾黨這1年多已努力招募到很多有志青年，時機成熟會陸續公布。

針對自己是也要宣布參選，邱臣遠表示，現階段還是把相關選民服務跟國會問政做好，基隆是他的故鄉，對於故鄉的經營，他會繼續為鄉親努力。

針對民眾黨在基隆市長選舉是否不缺席，邱臣遠說，會朝這目標邁進，最近緊鑼密鼓找到許多基層優秀的人才，以及做相關的布局；另外也不忘批評民進黨，中央、基隆6年來全面執政，基隆捷運預算卻一變再變，從80億元，到現在已變到將近500億元，都沒細節規畫，期許現任市長林右昌滿任前，要搞清是哪個縣市經營、還中央統籌，蔡英文總統跟林右昌都應盡快定案，不是選舉時才說嘴。