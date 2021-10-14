李宓挺8個月孕肚上《聽媽媽的話》，身材仍纖細。（年代提供）

楊繡惠（左起）、李宓、ㄚ頭上《聽媽媽的話》分享生活趣事。（年代提供）

年代《聽媽媽的話》邀請楊繡惠、李宓、ㄚ頭上節目，楊繡惠曾遇到想把她收入「整碗端走」的渣男，讓她爆氣飆國罵，嚇壞一旁藝人，但楊繡惠也搞笑說現在年紀大，對感情的想法不同了：「現在怕遇到只要財的男人，說好的騙色呢？」

楊繡惠說自己是重感情的人，尤其對家人花錢絕不手軟，曾經送給哥哥一棟房子，還花100萬替姪子裝潢新家；唯獨對男友才會公私分明。她說曾經有任男友對她說：「從今天開始，妳賺的錢全部交給我管！」

起初楊繡惠不想傷感情，含糊帶過，沒想到男方三番兩次提醒，甚至打電話威脅：「妳真的很皮，我叫妳錢都歸我管都沒在聽。」楊繡惠爆氣，顧不得有其他藝人在場，連飆國罵，並對對方說：「我從小到大賺的錢都是交給我媽媽，你以為你是誰？」立刻斬斷戀情。但楊繡惠也開玩笑說，年輕的時候怕被騙身體，現在老了怕人家只騙財不騙色，大膽言論笑翻大家。

而李宓雖貴為資生堂千金，給人公主形象，但她自認傻大姊個性，溫馴沒脾氣，所以在感情上很容易吃虧被騙。她說當時告訴經紀人婚訊，經紀人很擔心，但她卻傻回：「我已經答應人家了，答應的事情就要做到。」經紀人聽完氣得唸她一頓，李宓還因此痛哭。

所幸李宓婚姻生活甜蜜，目前懷孕8個月，即使挺著孕肚身材仍纖細，她自爆自己食量超大，尤其愛吃甜食，最高紀錄曾一口氣吃下22塊蛋糕，跌破眾人眼鏡。

而她傻大姐的個性也在和網友互動上展露無遺，她說曾有酸民攻擊她長得醜，她完全不覺得受傷，還真心請教酸民：「那你有推薦的整形醫師嗎？」讓來賓哭笑不得。以上內容將於16日晚9點在年代MUCH台播出。