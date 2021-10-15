行政院長蘇貞昌周二在立法院總質詢時，因大陸是否對台動武問題，摃上國民黨立委鄭麗文，怒轟對方「不要臉」，引發社會譁然，今(15日)上午將赴立院進行備詢。民進黨團為防議事遭杯葛，已提前在議場前排班，要讓議事順利進行；國民黨團雖有預告總質詢將有「動作」，但面對高雄城中城大火發生，造成大量傷亡，戰術也轉趨保守。

鄭麗文周二質詢蘇貞昌時，詢問蘇貞昌是否願爭取發展核子動力潛艦，以增強台灣國防能量，結果蘇貞昌瞬間變臉，當場怒轟「不要臉」，事後更說「我身為行政院長，要憤然抵抗叛徒」。事件發生後，蔡英文總統公開聲援蘇貞昌，批評國民黨不應在自己人裡面找敵人；國民黨主席朱立倫則喊話蔡英文不該放任蘇貞昌，應立刻撤換閣揆。

原本國民黨團揚言今天在議場一定會行動，打算今天狀告蘇揆，不過面對高雄城中城大火發生，造成大量傷亡，藍委戰術也轉趨保守，建議為近年來因疫情、大火等重大災難喪生的民眾舉行國殤，提告蘇揆也延到下周一(18日)。