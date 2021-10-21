隨著我國疫苗覆蓋率突破六成，台灣目前累計912人接種疫苗後死亡，而申請受害救濟的案件數也不斷增加，根據衛福部統計，截至10月15日為止已收案1347件申請，目前已有5件死亡個案完成審定，初步判定與疫苗無關，將不予提供救濟。

衛福部長陳時中今赴立法院衛環委員會備詢，透露目前有5例死亡個案完成審定，已排除與疫苗之間的關聯，將不給予救濟；疾管署長周志浩接受媒體聯訪時透露，這5案屬於早期申請的案件，因此都是接種AZ疫苗，個案年紀也都偏長，都是經專家小組鑑定後排除與疫苗的關聯。

陳時中表示，由於目前申請受害救濟的案件數較多，因此衛福部將協助地方政府調閱個案病例，將增派調閱人力，盼能將過去調閱時間從6個月縮短至2個半月；周志浩則補充，已發包民間機構協助進行調閱，盼能加速受害救濟進度。

根據衛福部提供的資料，目前待完成申請程序的受害救濟案件還有436件、完成申請程序共計899件，已有665件進入調閱病歷階段。