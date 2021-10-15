78歲的劉姓老嫗，欲匯款給在美國念書女兒，因擔心老嫗遭詐騙，遂請求員警協助。（民眾提供）

「我要匯錢給美國的女兒註冊！」台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員黃冠菖、葉柏逸執行巡邏勤務，接獲郵局報案稱有一名78歲的劉姓老嫗，欲匯款49萬給在美國念書的女兒，因擔心老嫗遭詐騙，遂請求員警協助。研判老嫗可能患有失智症，記憶仍停留在小孩年幼時的讀書階段。

警方指出，員警獲報到現場了解，劉姓老嫗喃喃自語表示，女兒現在於美國攻讀大學，自己定期都會匯學費過去，當員警進一步與其家人查證，才知道老嫗所稱仍在念書的女兒早已畢業結婚在美國定居。

警方表示，原來老嫗疑似有失智傾向，兒女早已成家立業，唯獨記憶仍停留在孩子念書時的時刻。員警考量老嫗年事已高，除協助載送返家外，並叮囑同住孫子要好好照顧阿嬤，才放心離去。

劉姓老嫗說，自己辛苦大半輩子努力攢錢，供2名小孩在美國念書，讓他們無後顧之憂，並驕傲地表示孩子學業成績都很不錯。這次也是要去郵局匯款給女兒繳交學費，惟員警聽聞高齡78歲的老嫗，女兒應該不是在念大學的年紀，主動與家屬聯繫後才知道老嫗已經當阿嬤！

大墩派出所長曾一峯呼籲，若家中有年長者疑似患有失智症狀，除平時多予以關懷外，為降低走失機率，建議可申請預防走失手鍊，讓其隨身佩戴，俾利員警可即時提供援助。