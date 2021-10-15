6年前名嘴陳敏鳳在美麗島電子報撰文指「馬英九總統收受違法政治獻金」，馬認為她所說的並非事實致他名譽受損，提告求償；一二審都判馬英九敗訴，經廢棄發回後，台灣高等法院更一審逆轉改判陳女須60萬元並登報道歉，上訴後，最高法院駁回定讞。

馬英九提起訴訟主張，陳在2015年1月15日於美麗島電子報撰寫標題為「馬英九總統收受違法政治獻金，抓到了？！」一文，影射他收受鉅額金錢，而有圖利相關電子業者之心，致其名譽受損。

陳女反駁，事件早經段宜康、劉文雄在電視上傳述，她是媒體記者，在撰寫系爭文章前，曾向劉文雄查證，她有相當理由確信其為真實，已善盡合理之查證義務；馬是總統，是否不當募款，屬公共議題，她是對於可受公評之事為善意評論，未侵害其名譽。

一二審判馬英九敗訴，但高院更一審認為，劉文雄、段宜康在新聞台節目之談話內容，均無陳女文章所提參與人數、認捐金額、分配等細節，且與她向劉文雄查證所得不同，她又未提出其他查證來源，就加以影射馬英九有圖利電子業者之心。

更一審認為，陳的文章致馬英九品德、操守、廉潔等受到公眾質疑，她確未善盡合理之查證義務，而有過失侵害馬英九名譽，考量她是資深媒體工作者，及兩造身分地位、經濟狀況，判她須賠償60萬元並在聯合報頭版刊登道歉啟事1天，最高法院駁回上訴確定。