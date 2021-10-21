桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑，去年偷拍曾姓女法官與他人間的LINE對話，不服一審被依妨害秘密罪判刑5月，提出上訴後，台灣高等法院開庭時，受害女法官泣訴要的是真相和公道請求重判，合議庭審結後，將蔡男判刑5月，可易科罰金15萬元，全案定讞。

這起案件導因，蔡政佑曾經介紹1名男子給曾女認識，去年5月25日中午，曾女因有事暫離辦公室，請蔡男代為處理公務，但蔡卻藉機使用曾女的公務電腦，觀看她與該男子的私密對話，還用手機拍攝雙方LINE的對話內容。

蔡當時以為曾姓女法官，與該男各自有家室，懷疑曾女有婚外情，以他所拍攝的照片，向桃園地院院長報告。院長調查後，發現曾女已是單身，並非婚外情，但曾女驚覺自己的私密對話被偷拍，就在個人辦公桌附近架設微形攝影機暗中蒐證。

去年6月17日下午，蔡男趁無人在辦公室之際，再度使用曾女的公務電腦，發現她在LINE上向他人表示擔憂遭受調查等，蔡男見狀又用手機拍攝相關對話，被曾女逮獲提出告訴，檢察官起訴後，桃園地院一審將蔡判刑5月，可易科罰金，他不服有罪判決提出上訴。

高院開庭時，曾女以被害人身分到庭表示，沒有辦法原諒蔡的行為，也不要他的道歉，要的是真相和公道，希望法官將蔡男從重量刑，且考量本案涉及司法人員刑事犯罪後續處置，建請不宜給予緩刑宣告。

蔡則說，事發以來他積極尋求和解，但自己的能力不好，聽到曾女的陳述後，他認為「如果懲處能療癒她的痛苦」，願意接受並向她致歉。

有關行政責任懲戒部分，今年3月法官評鑑委員會認為，蔡男侵害 他人隱私權甚鉅，有損法官職位尊嚴及職務信任，嚴重破壞人民對於司法的信賴，報請司法院移送職務法庭審理並建議撤職，目前還在審理中。