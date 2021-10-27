時任新北市三重警分局防治組家防官的黃姓員警，因受理家暴案、核發保護令與一名女護理師認識，進而發展成男女關係，不料黃員認為女護理師有其他男人，疑似要求分手砲遭拒，涉嫌性侵對方還逼她吞下自己的「精華」。新北地檢署今（27）日審結，依驗傷報告，以及護理師下體確實有黃男DNA等事證，將黃男起訴。

據了解，33歲黃男原本在派出所服務，2019年底調到防治組擔任「家庭暴力防治官」（家防官），此項職務是防治家庭暴力並守護被害人。2020年初，在北部某醫院擔任護理師的人妻薔薔（化名），到三重警分局申請保護令，因而認識黃男，兩人並發展出親密關係。

今年3月，黃男因懷疑薔薔近期曾與他人發生性關係，於3月12日在薔薔租屋處內逼迫她性交，並要求對方吞精，最後拿走薔薔租屋處的鑰匙逕自離去。

檢方調查發調查發現，薔薔曾經傳訊給黃男說「我是說我不想被勉強」等語，且有薔薔下體採到黃男的DNA、驗傷報告等證據，認定黃男涉嫌性侵薔薔，將他起訴。