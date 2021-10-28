南投縣一名男子阿國（化名），2018年間明知好友阿新（化名），將喝醉的酒女小如（化名）帶到摩鐵性侵得逞，出庭為阿新作證時說，當時小如沒有喝醉，那是2人5000元的性交易，全案被台中高分檢分發給台中地檢署偵辦後，阿國才坦承做偽證，台中地院審理後依偽證罪，將阿國判刑4月，得入獄服刑。

這起撿屍性侵案發生在2017年10月間，當時三人在南投縣一間KTV喝酒，阿新見小如喝醉，就搭阿國的車，到台中一家摩鐵性侵得逞，讓小如事發躲進廁所痛哭，發訊息向友人求救，一度想不開，法院審理時 法官不信阿新辯稱與小如是5000元的性交易，將他依強制性交罪判刑4年確定。

阿新遭判刑，在法庭作證的阿國也有事，據「自由時報」報導，阿國第一次警訊時，稱他聽到2人以5000元性交易，小如當時沒有喝醉，但第二次警訊又改口說，小如當時喝醉，是被阿新性侵害。但法院審理時阿國再度改口，表示小如上車時清醒，收了5000元後，還與阿新討論要去哪一家汽車旅館性交易。

法官認為他的證詞前後不一，不足採信，台中高分檢檢察官認為他作偽證，分案由台中地檢署偵辦，阿國對坦承做偽證，遂遭檢方依刑法第168條偽證罪起訴。

台中地院審理後認為，阿國作偽證嚴重影響國家司法偵查正確性與公信性，進而造成司法資源浪費，行為實不足取，考量坦承犯行，態度尚可，判處徒刑4月，需入獄服刑，至於能易服社會勞動，則由執行的檢察官裁量，可上訴。

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