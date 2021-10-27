高雄59歲的郭姓男子曾多次因為犯下妨害性自主及性騷擾罪嫌遭判刑，但他色性未改，在今年2月於公車亭伸手摸女乘客屁股，並環抱其腰部，讓女乘客深受其擾，警方調閱監視器畫面循線將郭男逮捕歸案，檢方認為郭男先前的判決都未能收到矯治效果，因此將郭男依性騷擾罪起訴並請法院從重量刑。

檢方指出，110年2月4日上午8時56分郭男騎乘機車行經苓雅區二聖一路與凱旋三路口旁的公車站，見到女乘客獨自一人等公車，便起了色心，假借向女乘客詢問公車資訊，並趁她不注意，伸手觸摸女乘客屁股，郭男還對她說出「妹妹你很可愛」等語。

受害的女乘客嚇得花容失色，立即將郭男推開，趕緊躲到公車站的另一側，未料，郭男仍不罷休，尾隨女乘客並再度伸手環抱她的腰部，女乘客大力推開郭男，隨後郭男發現情勢不對隨即騎車逃逸，女乘客則到附近派出所報案，警方透過監視器畫面，循線將郭男緝捕歸案。

高雄地檢署偵查時，郭男否認犯行，辯稱自己只是想要問公車怎麼搭，但當時他只開口說了「妹妹」2個字，該女乘客就起身離去，沒有對其做出任何騷擾行為，但檢方調閱相關資料，發現郭男曾有多次妨害性自主和性騷擾前科，因此不採信郭男說詞，更認為過去的判決都無法收到矯治效果，起訴後請法院從重量刑。